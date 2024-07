Guia do dia 13 da Copa América: Veja agenda, escalações e onde assistir

A fase de grupos da edição de 2024 da Copa América chega à rodada derradeira. Nesta terça-feira (1/7), a competição terá a definição do Grupo D, o último dos quatro conjuntos, além da conclusão do chaveamento das quartas de final. A primeira fase do mata-mata está marcada para começar na próxima quinta-feira (4/7), com o confronto entre Argentina x Equador.

A jornada da vez terá mais dois confrontos, ambos marcados para acontecer às 22h, pelo horário de Brasília. O destaque fica com o embate entre Brasil e Colômbia. A partida marcará a disputa pela liderança do grupo. O vencedor garantirá presença no mata-mata com a ponta isolada.

Apesar disso, ao contrário da Colômbia, o Brasil ainda não está classificado. Com uma vitória e um empate em mãos, a trupe de Dorival Júnior chega ao terceiro jogo com quatro pontos. Após igualdade no placar sem gols diante da Costa Rica na estreia, vêm de vitória expressiva por 4 x 1 contra o Paraguai.

A Colômbia, até aqui, é absoluta. Com cinco gols marcados e apenas um sofrido, venceu as primeiras duas partidas, contra Costa Rica e Paraguai. Portanto, soma seis pontos. Um empate, por este motivo, já será o suficiente para os colombianos na missão de garantir a liderança.

No mesmo horário, costa-riquenhos e paraguaios fazem duelo morto. Sem nada mais a perder, o Paraguai, já eliminado, joga para finalizar a campanha fora da lanterna. O time da América Central, enquanto isso, ainda tem chances de avançar. Com um ponto somado, será preciso golear o Paraguai e torcer por uma derrota brasileira. A seguir, veja o melhor do 13º dia da Copa América 2024.

Brasil x Colômbia

O Brasil poderá contar com um 'desbloqueio' do plantel para vencer uma partida difícil contra os colombianos. A frustração vivida no empate amarrado contra a Costa Rica passou. Um show coletivo tomou forma contra os paraguaios na segunda rodada. Se a bola não entrou na primeira partida, na seguinte, o cenário foi outro. Com dois gols, Vini Jr. brilhou. Agora, tem tudo para manter a forma contra o próximo adversário. Este, no entanto, vem forte. As atuações coletivas são o destaque. A equipe treinada pelo argentino Nestor Lorenzo surpreende. Por meio dos esforços de Jhon Arias, James Rodríguez e Richard Ríos, além da estrela Luis Díaz, o time tricolor ostenta estatísticas como o terceiro melhor ataque da competição. A partida promete ser equilibrada.

Data e hora: Terça-feira (2/7), às 22h

Local: Levi's Stadium, Santa Clara (Califórnia)

Transmissão: SporTV e Globo

Escalações prováveis:

Brasil

Alisson; Danilo, Militão, Marquinhos e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes e Paquetá; Savinho, Rodrygo e Vini Jr. Técnico: Dorival Júnior

Colômbia

Vargas; Muñoz, Sánchez, Cuesta e Mojica; Lerma, Richard Rios e James Rodríguez; Arias, Córdoba e Luís Díaz. Técnico: Néstor Lorenzo

Costa Rica x Paraguai

Com o Paraguai já eliminado, apenas a Costa Rica ainda terá algo pelo que lutar no outro confronto do Grupo D. Os paraguaios terão a ausência do zagueiro Cubas, suspenso após forte entrada em Wendell diante do Brasil. A Costa Rica poderá tirar proveito da situação. Mesmo também órfã do atacante Ugalde, o time centro-americano jogará pelo tudo ou nada. A existência de chances de classificação poderá ser determinante. Precisão, porém, tirar uma diferença de gols negativa de seis bolas na rede. Há argumentos para que este cenário seja improvável de acontecer. Nas duas rodadas disputadas até aqui, Los Ticos ainda não marcaram gols. Empataram em 0 x 0 contra o Brasil. Perderam por três gols a zero diante dos colombianos. Para avançar às quartas, precisarão que muitas coisa aconteçam na jornada da vez.

Data e hora: Terça-feira (2/7), às 22h

Local: Q2 Stadium, Texas

Transmissão: SporTV 3

Escalações prováveis:

Costa Rica

Sequeira; Calvo, Mitchell e Vargas; Quirós, Brenes, Galo e Lassiter; Campbell e Zamora; Contreras. Técnico: Gustavo Alfaro.

Paraguai

Rodrigo Morínigo; Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Omar Alderete e Matías Espinoza; Mathias Villasanti, Hernesto Caballero e Rojas; Julio Enciso, Miguel Almirón e Alex Arce (Adam Bareiro). Técnico: Daniel Garnero.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

