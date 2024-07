Costa Rica x Paraguai: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca de uma improvável classificação para as quartas de final da Copa América, a Costa Rica encara o Paraguai nesta terça-feira (2), pela terceira rodada da fase de grupos. O jogo será no Q2 Stadium, no Texas, nos Estados Unidos, às 22h (de Brasília). Para avançar na competição, os costa-riquenhos precisam vencer os paraguaios, torcer por uma derrota do Brasil contra a Colômbia e ficar de olho nos critérios de desempate.

Situação do Grupo D

Com a Colômbia já classificada, Brasil e Costa Rica disputam a outra vaga. A Canarinho, na segunda posição, tem quatro pontos. Enquanto a Costa Rica, na terceira, tem apenas um. Com o cenário mencionado anteriormente, os costa-riquenhos terão de ficar atentos ao saldo de gols. Atualmente, os brasileiros têm três gols de saldo, contra menos três da Costa Rica. Pela disparidade entre os números, o cenário é delicado para o time de Gustavo Alfaro, que precisa tirar um saldo de seis gols nesta terça.

Onde assistir

O SporTV3 transmite a partida.

Como está a Costa Rica

Para o confronto desta terça, a Costa Rica, que vem de derrota para a Colômbia, não contará com o atacante Ugalde, que está suspenso pelo segundo cartão amarelo. Assim, Campbell e Contreras disputam a vaga no time titular. Outras mudanças, essas por opção, no entanto, não estão descartadas.

Como está o Paraguai

Já na equipe de Daniel Garnero, que não tem chances de classificação às quartas, o desfalque fica por conta de Cubas, que também está suspenso. Assim, ele deve ser substituído por Hernesto Caballero. Aliás, vale destacar que o Paraguai vem de derrota para o Brasil por 4 a 1.

COSTA RICA X PARAGUAI

Terceira rodada do Grupo D da Copa América

Data e horário: 02/07/2024, às 22h (de Brasília)

Local: Q2 Stadium, Texas (EUA)

COSTA RICA: Sequeira; Calvo, Mitchell e Vargas; Quirós, Brenes, Galo e Lassiter; Campbell e Zamora; Contreras. Técnico: Gustavo Alfaro.

PARAGUAI: Rodrigo Morínigo; Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Omar Alderete e Matías Espinoza; Mathias Villasanti, Hernesto Caballero e Rojas; Julio Enciso, Miguel Almirón e Alex Arce (Adam Bareiro). Técnico: Daniel Garnero.

Árbitro: Yael Falcón (ARG)

Auxiliares: Facundo Rodriguez (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)

VAR: Leodan Gonzales (URU)

