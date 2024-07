Brasil x Colômbia: onde assistir, escalações e arbitragem

A Seleção Brasileira define a sua situação na Copa América nesta terça-feira (2). Afinal, encara a Colômbia às 22h (de Brasília), pela terceira e última rodada da fase de grupos. Se vencer a partida no Levi’s Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos, a Canarinho avança de fase na primeira posição. No entanto, caso perca a equipe de James Rodríguez, Luis Díaz, Arias e companhia, que já está classificada às quartas, terá que torcer por um tropeço da Costa Rica.

Situação do Grupo D

O Brasil, na segunda posição, tem quatro pontos (Colômbia tem seis). A Costa Rica, em seguida, tem um, na frente do Paraguai, que ainda não pontuou. Ou seja, se a Canarinho perder o jogo desta terça, e a Costa Rica vencer o seu confronto, as equipes empatam com cinco pontos. Por levar vantagem no saldo de gols, a equipe de Dorival Júnior avança, neste cenário, para a próxima fase.

Onde assistir

A TV Globo e o SporTV transmitem Brasil x Colômbia.

Como está o Brasil

Para encarar a Colômbia, o técnico Dorival Júnior prometeu algumas mudanças no time titular, mas não deu detalhes. Inicialmente, foi cogitado que os jogadores pendurados (Éder Militão, Wendell, Lucas Paquetá e Vini Jr) poderiam ser poupados. O treinador, no entanto, descartou essa possibilidade.

“Não serão levados em conta (os cartões), vamos entrar com melhor formação possível para essa partida, independente da situação de cada um, queremos fazer nosso melhor e conquistar o melhor resultado possível”, disse Dorival.

Como está a Colômbia

A Colômbia, do técnico Néstor Lorenzo, conta com jogadores que atua no futebol brasileiro: Richard Ríos (Palmeiras), Arias (Fluminense), James Rodríguez (São Paulo) e Borré (Internacional). Invicta na competição, aliás, a seleção colombiana quer surpreender os brasileiros e encerrar a fase de grupos com 100% de aproveitamento.

BRASIL X COLÔMBIA

Terceira rodada do Grupo D da Copa América

Data e horário: 02/07/2024, às 22h (de Brasília)

Local: Levi’s Stadium, Santa Clara (EUA)

BRASIL: Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr e Savinho. Técnico. Dorival Júnior.

COLÔMBIA: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí e Mojica; Lerma e Richard Ríos; Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Rafael Borré. Técnico: Néstor Lorenzo.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Auxiliares: Jorge Urrego (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

