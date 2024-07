Diogo Costa, herói da classificação, exalta Portugal nas quartas da Euro 2024

Defesa de Diogo Costa em finalização de Sesko - Foto: Daniel Roland/AFP via Getty Images - (crédito: Daniel Roland/AFP via Getty Images)

Diogo Costa foi o grande nome da classificação de Portugal para as quartas de final da Eurocopa 2024. O goleiro português defendeu três cobranças na disputa por pênaltis contra a Eslováquia e ganhou o protagonismo da partida. Além disso, Diogo Costa já tinha feito uma grande defesa em finalização cara a cara com Seski, artilheiro eslovaco, após uma falha do experiente zagueiro Pepe, durante a prorrogação.

“Foi um jogo muito difícil contra uma equipe que deu a vida para se defender e fizeram isso muito bem. Da minha parte, são os jogos mais difíceis. Estamos sempre muito tempo sem tocar na bola e só me focava para que houvesse a possibilidade de saber aproveitá-la. Gastei toda a minha energia nisso e estou muito contente. Acima de tudo, ajudar a equipa e dedicar este jogo à minha família, que é meu suporte”, disse o goleiro após a partida.

O goleiro português ainda afirmou que a partida contra a Eslováquia foi a melhor da sua carreira.

“É como digo, é uma motivação extra da minha parte. O trabalho nunca irá faltar, aliás, me dedico muito e acredito em mim. Foi o jogo em que mais consegui ajudar minha equipe e é nisso que eu me foco”, explicou.

Pouco depois, em declarações à ‘RTP’, Diogo Costa destacou o instinto que teve para pegar as cobranças de pênalti e comentou sobre a expectativa para o próximo adversário na Eurocopa.

“Neste jogo, segui o meu instinto e estou muito feliz em ajudar a equipe. Venha o que vier, estamos prontos. Vamos com tudo”, completou.

Diogo Costa comenta erro de Cristiano Ronaldo

“Todos erramos, tal como o Cris (Cristiano Ronaldo) e eu, importante é o que fazemos a seguir. O Cris é pessoa trabalhadora, compreendo a sua frustração, dedica muito tempo a si próprio, é exemplo para nós, para mim é uma honra jogar com ele. Mas, é como diz o Pepe, estamos aqui para a família”, concluiu.

