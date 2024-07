Eduardo Paes sancionará lei da reforma de São Januário e convoca torcida do Vasco

O Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, convocou a torcida do Vasco para a sanção referente ao início efetivo das providências para a reforma do estádio de São Januário. Assim, o evento será na própria casa Cruz-Maltina, antes da partida entre Vasco e Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro.

Desse modo, em vídeo publicado em suas redes sociais nesta segunda-feira (1º), Eduardo Paes, que é torcedor declarado do Gigante da Colina, pede para os torcedores chegarem cedo ao local.

“Queria convidar todos vocês que vão ao jogo na próxima quarta-feira, dia 3, a chegarem mais cedo a São Januário para presenciar um momento histórico para o Club de Regatas Vasco da Gama: a sanção da lei (da reforma) do estádio de São Januário”, afirmou o Prefeito do Rio Janeiro em vídeo bem animado.

A sanção, aliás, é a assinatura final do projeto de lei complementar 142-A/2023, aprovado em plenário, que estabelece a possibilidade de transferência do potencial construtivo, permitindo que o Vasco possa receber recursos de empresas pelo “direito de construir” que teria no terreno da Colina. Assim, empresas, portanto, utilizaram esse direito no bairro da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade. Desse modo, o clube espera arrecadar os cerca de R$ 500 milhões que viabilizarão a reforma. Entretanto, os recursos só podem ser utilizados pela obra, como dita a lei. Por fim, as negociações estão adiantadas.

São Januário terá capacidade para 47 mil torcedores

Todavia, a reforma de São Januário tem previsão para começar entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025. O estádio terá capacidade para 47.838 torcedores, sendo 32.743 nas arquibancadas e 10.258 nas cadeiras. Atualmente, a casa vascaína comporta entre 22 e 25 mil torcedores.

