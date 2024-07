Fábio Carille analisa gol da vitória do Santos: ‘Uma bola que não treinamos’

O técnico Fábio Carille analisou o gol da vitória do Santos sobre a Chapecoense, em jogo da 13ª rodada da Série B do brasileiro, nesta segunda-feira (4) na Vila Belmiro.

A curiosidade é que o comandante admitiu que sua equipe não havia treinado a jogada que resultou no gol marcado por Willian Bigode.

“No futebol, há coisas que não conseguimos entender. O gol surgiu de uma bola que não treinamos. Foi a recompensa de um grupo que persistiu, mas faltou calma nas tomadas de decisão. O objetivo era vencer e voltar ao top 4. Ainda temos jogos, mas estamos no G-4. Depois, pensaremos em objetivos maiores”, disse Carille em entrevista coletiva.

Carille fala sobre pressão no Santos

O resultado, aliás, recolocou o Santos no G-4. Agora, o time ocupa a segunda colocação de forma provisória, com 23 pontos em 13 rodadas disputadas. Assim, Carille negou que haja pressão por resultados e comentou sobre a situação do atacante Guilherme.

“Não, a pressão não está atrapalhando. Todos aqui conhecem nossa responsabilidade. Nunca foi dito que seria fácil; sabemos dos nossos problemas e precisamos estar alerta. Fizemos um Paulista ótimo, mas sentimos bastante quando perdemos jogadores. Independentemente da idade, isso pode acontecer com mais velhos ou mais jovens. Sabemos que a impaciência da torcida não é de hoje; são três anos de sofrimento. Todos aqui têm essa consciência, e apenas com vitórias poderemos recuperar a tranquilidade”, concluiu o técnico do Santos.

O Santos volta a campo na sexta-feira (5), quando enfrentará o Ceará fora de casa, no Estádio do Castelão, às 19h (de Brasília), pela 14ª rodada.

