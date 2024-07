Sem Dodi, Grêmio prepara logística para contar com Villasanti contra o Palmeiras

O Grêmio se apresentou nesta segunda-feira (1) no CT Luiz Carvalho, após vencer o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. Agora, se prepara para enfrentar o Palmeiras, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, na quinta-feira.

Renato Gaúcho, aliás, não poderá contar com o meia Dodi, que recebeu o terceiro cartão amarelo e será desfalque. A diretoria do Tricolor avalia a logística para ter Villasanti, que está defendendo a Seleção do Paraguai eliminada da Copa América, mas ainda jogará pela terceira rodada.

Todavia, além da dificuldade logística, há preocupação com a condição física do jogador, que poderá atuar duas vezes em menos de 72 horas. Ele é titular na seleção paraguaia.

Grêmio pode ter novamente três volantes em sua escalação inicial

A tendência é que o Grêmio entre em campo com três volantes de origem, como fez contra o Fluminense. Para isso, surgem como opções Carballo e Du Queiroz, além de Villasanti.

O Grêmio soma 10 pontos, em 11 jogos, portanto, ocupa a décima oitava posição. Assim, entrará em campo pressionado para sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. O tricolor ainda tem dois jogos a menos que seus rivais na tabela.

