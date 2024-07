Abel Ferreira exalta os jovens do Palmeiras

Nesta segunda-feira (01), o Palmeiras derrotou o Corinthians por 2 a 0, no Allianz Parque. O duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro foi fundamental para o Verdão retornar a vice-liderança do torneio e, de quebra, não perder o Flamengo de vista, pois o rival está no topo da competição.

Logo depois do confronto, Abel Ferreira compareceu a sala de imprensa e exaltou os garotos que integram o elenco profissional. Inclusive, falou sobre a relação entre eles e os atletas mais velhos.

“Vitor, Naves, Fabinho, Jhon Jhon e outros tantos, é um trabalho feito por todos: pela base, pela comissão principal, psicólogos, nutricionistas, por Barros, Leila… É feito por todos, portanto a base nos últimos anos tem sido muito potencializada, mas ela existe há muitos anos atrás. Fui muito criticado por não apostar na base. Vários quiseram passar essa mensagem. O treinador treina o Palmeiras e depois toma as decisões que são melhores para o Palmeiras, declarou, antes de completar:

ATUAÇÕES DO VERDÃO. CONFIRA!

“Eu tenho lideranças dentro do grupo, jogadores que recebem muito bem nossos jogadores. Lomba que tem um trabalho que lhe dei, o Weverton, Zé, Dudu, Veiga, Rony, Mayke, Rocha e Piquerez que restava a ajudá-los. É um trabalho em conjunto e sou muito orgulhoso de treinar essa equipe porque deixam o ego em casa. Percebem a cultura do todos somos um”.

Vale citar, que o Palmeiras encerrou o jogo com cinco jogadores formados em sua categoria de base: Garcia, Naves, Vitor Reis, Vanderlan, Jhon Jhon. Além deles, Gabriel Menino, Fabinho e Estêvão iniciaram o duelo. Sendo assim, oito atletas oriundos do clube foram utilizados.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.