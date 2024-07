Vitor Reis comemora gol em clássico: ‘Vai ficar marcado’

Vitor Reis marcou um gol em sua estreia como titular do Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O zagueiro Vitor Reis foi uma das novidades do Palmeiras na vitória contra o Corinthians por 2 a 0 nesta segunda-feira (01). Em jogo disputado no Allianz Parque, o garoto que substituiu o experiente Murilo, anotou um dos gols da vitória.

Logo depois do jogo, o defensor não escondeu a sua felicidade e garantiu que a noite já está marcada em sua história como atleta profissional.

“Inacreditável, isso é novo para mim, primeiro jogo titular ser desse jeito. Essa história vou contar para sempre na minha vida. Vai ficar marcado. Desde que eu cheguei, o elenco é muito bom. Quando eu descobri que ia ter essa oportunidade fiquei muito feliz. Isso mostrou que eu e o Naves estamos prontos. Quando os outros não puderem, nós estamos prontos”, declarou.

ATUAÇÕES DO VERDÃO. CONFIRA!

Apesar de viver uma noite mágica, a tendência é que Vitor Reis volte ao banco de reservas no próximo duelo. Diante do Grêmio, Murilo deve retornar ao time principal para formar dupla com Naves.

Vale citar que Gustavo Gómez, capitão do time, está com o Paraguai na disputa da Copa América. Porém, como o seu país está eliminado, ele deve ficar à disposição no fim de semana.

