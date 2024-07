Na Copa América, Panamá faz sua parte e vence Bolívia

Duelo foi bastante aberto e com espaço para o avanço dos sistemas ofensivos - (crédito: Foto: Gregg Newton/AFP via Getty Images)

Em partida pela última rodada do Grupo C da Copa América, nesta terça-feira (1). Bolívia e Panamá se enfrentaram no Orlando City Stadium. E, tendo possibilidade real de classificação, os caribenhos venceram por 3 a 1.

Assim como nos outros dois jogos do torneio, os bolivianos sofriam pressão na saída de bola e inferioridade na posse. Porém, diferente dos outros duelos, La Verde ainda resistir as subidas do Panamá na parte inicial do confronto. Porém, mesmo com dificuldades de estabelecer volume de jogo, foram os Canaleros inauguraram a conta com 21 minutos. Após corte parcial da zaga da Bolívia, Cristian Martínez mandou para José Fajardo dominar, dentro da área, e bater com força para superar o arqueiro Billy Viscarra.

É bem verdade que os panamenhos tiveram controle territorial na maior parte do tempo. Porém, a seleção sul-americana teve seus espaços e até arriscou saídas pontuais para o ataque. Na melhor delas, Miguelito carregou na frente da grande área, após erro na saída do Panamá, e bateu para defesa do goleiro Orlando Mosquera.

Movimentado

Na etapa complementar, a superioridade dos caribenhos ficou mais latente com a entrada de mais um atacante, Kahiser Lenis. Desse modo, as subidas se intensificaram e Viscarra precisou trabalhar bem, logo aos cinco minutos, após chute forte de Cristian Martínez.

Por ironia do destino, foi logo depois de Billy Viscarra fazer outra grande intervenção, em chute de Lenis, que a Bolívia marcou pela primeira vez na Copa América. Após trabalho paciente na troca de passes, Ramiro Vaca deu ótimo passe em profundidade e Bruno Miranda tocou no canto direito rasteiro de Mosquera. 1 a 1 aos 24 minutos.

A partida seguiu aberta tanto pela melhora dos bolivianos como também pelo nervosismo que se abateu no Panamá. E, nesse ritmo, quem se deu bem foram os representantes da Concacaf para garantirem a vitória. Com 34 minutos, Eric Davis cruzou na medida para Eduardo Guerrero balançar as redes. Por fim, após bola que veio em lançamento, César Yanis ajeitou com a esquerda e bateu com firmeza, de direita, novamente superando Billy Viscarra.

