Rafael Paiva melhora números do Vasco; veja comparação

O técnico interino do Vasco, Rafael Paiva, vai ganhando moral entre os torcedores. Afinal, os resultados recentes do Cruz-Maltino – sob sua batuta – já apresentam uma melhora em relação ao que se viu na temporada. São sete partidas do interino, sendo todas por Copa do Brasil (duas) e Brasileirão (cinco).

O Jogada10 preparou, então, uma comparação com os outros dez jogos sem Paiva nas competições citadas (ou seja; excluindo o Carioca). Adiantando, aliás, que a diferença é brusca.

A começar pelo aproveitamento. Sem Rafael Paiva na beira do campo, o Vasco soma apenas 26,67% de aproveitamento nos torneios em questão. Foram oito jogos pelo Brasileirão e dois pela Copa do Brasil, com somente duas vitórias e dois empates, além de incríveis seis derrotas. Aproveitamento, então, de 26,67%, com 0,8 pontos por jogo.

Com Paiva, porém, o retrospecto melhora e muito, já que sobe para 42,86% – duas vitórias, três empates e duas derrotas. Ele aproveita 1,29 a cada três pontos possíveis. Dois de seus empates, porém, representaram uma ótima notícia, já que foram nos jogos de ida (0 a 0) e volta (3 a 3) com o Fortaleza, que culminou com a classificação do Vasco para as oitavas da Copa do Brasil.

Defesa e ataque melhoram

Quanto aos números ofensivos e defensivos, também é reparada, então, uma melhora considerável. A começar pela defesa, principal problema do Vasco na temporada, aliás.

Sem o interino à frente, o Gigante da Colina levou 23 gols em dez jogos, média de 2,3. Quando ele está no comando, porém, o número despenca: apenas nove gols sofridos em sete oportunidades, com média de 1,29 – quase a metade.

No ataque, a situação também vê uma melhora, ainda que não tão palpável. Se a equipe faz, em média, 1,1 gol por jogo sem Paiva no comando, com o interino, o número sobe para 1,57.

A comparação dos números com/sem Paiva no Vasco*

COM PAIVA

Jogos: 7

Vitórias: 2

Empates: 3

Derrotas: 2

Aproveitamento: 42,86%

Pontos por jogo: 1,28

Gols Pró: 11

Gols Contra: 9

Saldo: 2

Gols por jogo: 1,57

Gols contra por jogo: 1,29

SEM PAIVA

Jogos: 10

Vitórias: 2

Empates: 2

Derrotas: 6

Aproveitamento: 26,67%

Pontos por jogo: 0,8

Gols Pró: 11

Gols Contra: 23

Saldo: -12

Gols por jogo: 1,1

Gols contra por jogo: 2,3

*Números EXCLUEM os jogos do Campeonato Carioca.

