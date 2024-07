Corinthians vai decidir futuro de António Oliveira nesta terça-feira

António Oliveira está por um fio. A derrota do Corinthians para o Palmeiras por 2 a 0 nesta segunda-feira (1), no Allianz Parque, pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro, piorou a situação. Nesta terça (2), a cúpula do Timão deve se reunir no Parque São Jorge e definir o futuro do treinador.

A permanência ou não do treinador é tema de muito debate dentro do clube. Uma parte defende uma troca no comando da equipe imediatamente. Outra entende que António Oliveira merece uma chance com os reforços que foram prometidos há alguns meses atrás. Além disso, uma mudança, a curto prazo, não é um consenso na diretoria que traria um resultado imediato.

Há uma grande dúvida sobre até que ponto uma troca mudaria a perspectiva a curto prazo. O entendimento é que o atual cenário é reflexo de inúmeros fatores, incluindo o técnico, mas com uma culpa considerada muito pequena. Os problemas extracampos e as saídas recentes de jogadores considerado líderes, estão sendo os fatores mais preponderantes para a crise, segundo os nomes fortes do Corinthians.

Se confirmar o respaldo para António Oliveira até a chegada de reforços, o treinador vai permanecer no comando do Timão até o dia 7 de julho, no embate contra o Cruzeiro. Após este jogo, ele deve ganhar quatro jogadores de peso, como foi prometido por Augusto Melo, em coletiva recente. O problema é que a diretoria esperava que o Corinthians não estivesse na zona de rebaixamento antes da abertura da janela. Fato que está acontecendo e vai seguir mesmo se o Alvinegro vencer os próximos dois jogos.

Corinthians já tem alvo para substituir António Oliveira

Enquanto ainda não se sabe se António Oliveira vai permanecer ou não, um nome começou ganhar força internamente para substituir o português: Fábio Carille. O técnico do Santos é consenso dentro do Corinthians, até mesmo daqueles que defendem o atual técnico.

Assim, caso realmente António Oliveira venha a perder o cargo, o Corinthians pretende ir com tudo para contratar Fábio Carille. No momento, o treinador está no comando do Santos, mas vem sofrendo com algumas críticas por conta do desempenho da equipe.

No Corinthians, Carille conquistou três Campeonatos Paulistas e um Campeonato Brasileiro. Muito por conta disso, tem grande prestígio no Parque São Jorge.

