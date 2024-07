Mbappé se torna o jogador mais valioso do mundo, segundo consultoria

Mbappé lidera ranking de jogador mais valioso do mundo da Football Benchmark - (crédito: - Foto: Franck Fife/AFP via Getty Images)

Novo reforço do Real Madrid, Mbappé se tornou o jogador mais valioso do mundo, segundo a consultoria Football Benchmark. Assim, o valor de mercado do atacante francês saltou para 244 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão). Ele assinou contrato de cinco temporadas com o clube merengue, com valores jamais alcançados na história do futebol, segundo a empresa.

Em 2022, o jogador valia cerca de €230 milhões (R$ 1,4 bilhão), quando renovou o contrato com o Paris Saint-Germain. Desde então, a avaliação do craque caiu para €151 milhões (R$ 916 milhões) em dezembro de 2023, mas saltou depois do acerto com o clube espanhol para a próxima temporada.

Além disso, o Football Benchmark mostrou que a liderança do ranking era de Haaland. Em julho de 2023, o atacante norueguês do Manchester City estava avaliado em €194 milhões (R$ 1,2 bilhão). Nesse sentido, Mbappé, então no PSG, ocupava a segunda posição, com €182 milhões (R$ 1,1 bilhão).

Por fim, cabe salientar que a análise do Football Benchmark é diferente do Observatório do Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory). A última atualização da entidade coloca Bellingham, do Real Madrid, como o mais valioso, com um valor de transferência de €280,4 milhões (R$ 1,7 bilhão), seguido por Haaland (R$ 1,55 bilhão) e Vinicius Junior (R$ 1,46 bilhão).

