Galoppo entra na mira do Boca Juniors, mas São Paulo não recebeu proposta

Nas últimas semanas, surgiu um rumor que o Boca Juniors estaria interessado na contratação do meio-campista Galoppo, do São Paulo. Jornais argentinos chegaram a afirmar que havia uma negociação avançada. Contudo, conforme apurou o Jogada10, nenhuma oferta chegou ao Tricolor Paulista. A diretoria, entretanto, promete analisar a oferta, caso chegue no MorumBIS.

O Boca Juniors estaria disposto a investir R$ 17 milhões para comprar 50% dos direitos econômicos do jogador. O restante ficaria com o São Paulo. A cúpula tricolor diz que não recebeu uma oferta, mas, se o valor for o que vem sendo especulado, promete ouvir a proposta do clube argentino.

Galoppo chegou ao São Paulo em 2022, sendo a contratação mais cara da história do clube. Na época, o Soberano desembolsou R$ 32 milhões para tirar o atleta do Banfield, da Argentina. Contudo, o jogador nunca conseguiu se consolidar no clube.

Seu momento de maior brilho foi durante o Paulistão de 2023. Escalado como centroavante por Rogério Ceni, o argentino foi o artilheiro da equipe no Estadual e vinha recebendo muitos elogios. Contudo, nas quartas de final, contra o Água Santa, o atleta rompeu os ligamentos do joelho esquerdo e ficou o restante da temporada fora.

Em 2024, jogou 23 vezes, 11 delas como titular, e marcou um gol. Recentemente, ficou com a vaga no meio de campo com o desfalque de Bobadilla, mas teve atuações ruins e voltou ao banco de reservas, vendo Luiz Gustavo assumir a vaga.

Galoppo tem contrato com o São Paulo até o final de 2027. O Tricolor não cogita o empréstimo do argentino neste momento e, se realmente for vender, deseja recuperar boa parte do investimento feito.

