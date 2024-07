Vera: negociação trava e entra em semana decisiva para Atlético e Corinthians

Gabriel Milito deseja contar com o volante Fausto Vera em seu elenco - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Corinthians)

O que parecia algo adiantado travou. O Atlético segue confiante que terá o volante Vera, do Corinthians, em seu elenco para a sequência da temporada, no entanto, os tratos pararam nas últimas horas. A semana, no entanto, é decisiva para Galo e Timão.

O Jogada10 apurou que a negociação chegou no momento do “tudo ou nada”. Nos bastidores da Cidade do Galo ainda há confiança que o atleta vai chegar, todavia, este otimismo deu uma freada.

Nos moldes iniciais da negociação, o Atlético conversava diretamente com o Argentinos Juniors. A ideia do Galo era pegar o atleta e assumir a dívida que o Timão tem com o clube argentino. Todavia, a diretoria do Bicho de La Paternal saiu dos tratos e travou a negociação.

Atlético e Corinthians, no entanto, seguem com o diálogo sobre a negociação. A tendência é que tenha um desfecho positivo. Entre Fausto Vera e Galo tudo já está acertado, tempo de contrato e valores do negócio.

Vera foi atleta de Gabriel Milito e indicação do treinador para o Galo.

O jogador chegou a se despedir de funcionários e colegas de Corinthians na última terça-feira (25) e parou de treinar. No entanto, precisou retornar aos trabalhos na sexta-feira (28) diante da velocidade que a negociação tem. Ele não tem participado das partidas, afinal, está próximo de alcançar o sétimo jogo no Brasileirão e, assim, não poderia mais se transferir a outro clube e disputar o torneio nacional.

