Árbitro é criticado ao ‘ignorar’ Pulisic após provocação em eliminação dos EUA

A eliminação precoce dos anfitriões da Copa América causou revolta em Pulisic, capitão dos Estados Unidos, e polêmica nas redes sociais. Isso porque após a derrota por 1 a 0 para o Uruguai, o jogador do Milan se encaminhou em direção ao árbitro Kevin Ortega e o convidou para celebrar junto aos uruguaios. Na sequência, o americano acabou ignorado pelo juiz mexicano.

Pulisic se revoltou com o gol que deu vitória ao Uruguai e consumou a eliminação dos EUA. O lance ocorreu aos 66 minutos, quando Mathias Oliveira empurrou a bola para rede no rebote da cabeçada de Ronald Araújo. Houve, a princípio, debate sobre um possível impedimento na jogada. No entanto, o tento acabou validado após análise do VAR.

Pulisic ironiza árbitro

O jogo entre Estados Unidos e Uruguai, na noite da última segunda-feira (01), foi repleto de faltas e discussões. O clima entre os anfitriões ainda era de revolta quando Pulisic se encaminhou em direção ao árbitro, instantes depois do apito final, para provocá-lo. De forma irônica, o capitão o chamou para festejar com os uruguaios no gramado.

“Sim, há muita (frustração). Mas não quero falar muito sobre o árbitro. É frustrante, mas este torneio é assim mesmo. É difícil dizer neste momento. Obviamente as emoções estão à flor da pele”, disse o capitão antes de deixar o Arrowhead Stadium, em Kansas City.

Kevin Ortega ignora Pulisic

A atitude de Pulisic incomodou o árbitro, que fez questão de não retribuir o aperto de mão do capitão americano. Deixando-o no vácuo. No entanto, a postura do mexicano Kevin Ortega não repercutiu bem nas redes sociais e foi apontada como ‘antidesportiva’ por parte dos usuários do X.

“Sem classe e antidesportivo. Não há outra maneira de colocá-lo”, escreveu um torcedor.

An official refused to shake Pulisic's hand after the match pic.twitter.com/lurToJchMC — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 2, 2024

Repercussão nas redes sociais

This is so ridiculous. Comnebol and fifa should be ashamed. Uruguay clearly paid them off. — Robert (@BearsPurgatory) July 2, 2024

Cabeça quente, bagulho de jogo, depois do apito final acho que não tem essa de não comprimentar — 77 (@lhpfhb) July 2, 2024

Kevin Ortega le NEGÓ el saludo a Pulisic al final del Uruguay – Estados Unidos. PAPELÓN absoluto del árbitro peruano. pic.twitter.com/VLxxYnZ4ax — Error ArbitraI (@ErrorArbitralTR) July 2, 2024

