Ex-jogador alemão critica choro de Cristiano Ronaldo: ‘Vergonhoso’

Cristiano Ronaldo chorou após perder pênalti nas oitavas da Euro - Patrícia de Melo Moreira/AFP via Getty Images - (crédito: - Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP via Getty Images)

Logo após perder um pênalti no duelo entre Portugal e Eslovênia pela Eurocopa, Cristiano Ronaldo chorou. Apesar do momento, o atacante deu a volta por cima, converteu sua cobrança na decisão por pênaltis e ajudou sua seleção a avançar às quartas de finais. No entanto, o ex-jogador alemão Dietmar Hamann afirmou que o craque “só pensa nele”.

“Eu havia acreditado na história de que “Cristiano Ronaldo virou um jogador de equipe porque ele precisa do time mais do que antes”. Eu acreditei nessa conversa fiada, mas acho que ele mostrou quem ele é novamente. Ao perder o pênalti, começou a chorar no intervalo da prorrogação. E eu pensei: “É tudo sobre você”. Eu comecei a torcer para a Eslovênia, porque achei que a reação foi vergonhosa, foi fora de propósito”, disse Hamann, em declarações ao canal “RTE”.

Críticas ao craque português

Ainda de acordo com o ex-atleta, Cristiano Ronaldo não estava preocupado com o time e acha que tudo gira em torno dele. Na próxima sexta-feira (5), Portugal mede forças com a França, às 16h (de Brasília), pelas quartas de finais da Eurocopa.

“Tem um elenco de 26 jogadores, 20 funcionários, há 30 mil ou 40 mil torcedores. Não é sobre você. Nunca vi nada igual. Uma vez que você mostra suas emoções e fica emocional, é o fim. Chegou a um ponto onde o técnico tinha que dizer: “Você precisa sair porque você não está com a mentalidade correta para seguir jogando, completou Hamann.

Por outro lado, Hamann, de 50 anos, que disputou as Copas do Mundo de 1998 e 2002 pela Alemanha, também elogiou o atacante por ter feito a primeira cobrança. Mas voltou a frisar que o craque ‘só pensa nele’.

“Crédito para ele (Cristiano Ronaldo) por bater o primeiro pênalti, foi uma ótima cobrança. Mas, como eu disse, toda aquela história de “Ronaldo é um jogador de equipe” é besteira. Ele só pensa nele mesmo. Marca o pênalti e pede desculpas aos torcedores. Ele não precisa se desculpar. Ele vai ser titular no próximo jogo, mas não vejo outro resultado a não ser a vitória da França”, concluiu.

