Arthur Elias convoca Seleção feminina para as Olimpíadas de Paris. Veja a lista!

O técnico Arthur Elias anunciou, na tarde desta terça-feira (2), a convocação da Seleção Brasileira feminina para as Olimpíadas. Na lista com os 18 nomes, está a Rainha Marta, que disputará a sua última edição do torneio. Mas, além das 18 jogadoras e das quatro suplentes, o treinador chamou mais seis atletas para compor o período de treinamentos.

O Brasil está no Grupo C das Olimpíadas, e fará a sua estreia nos Jogos no dia 25 de julho contra a Nigéria. Posteriormente, a equipe de Arthur Elias encara o Japão, no dia 28, e a Espanha, no dia 31.

Cronograma da Seleção

As jogadoras se apresentarão no dia 4 deste mês. Inicialmente, a Seleção fará a preparação na Granja Comary, na Região Serrana do Rio de Janeiro. Posteriormente, no dia 17, a delegação embarca para França, especificamente para Bordeaux, sede da estreia da Canarinho. Depois, viaja para Paris, para enfrentar o Japão. Por fim, retorna para Bordeaux para encerrar a fase de grupos.

Confira a lista da convocação

Goleiras

Lorena (Grêmio)

Tainá (América-MG)

Laterais

Antônia (Levante-ESP)

Tamires (Corinthians)

Yasmim (Corinthians)

Zagueiras

Rafaelle (Orlando Pride-EUA)

Tarciane (Houston Dash-EUA)

Thais Ferreira (Tenerife-ESP)

Meias

Ana Vitória (Atlético de Madrid-ESP)

Brena (Palmeiras)

Duda Sampaio (Corinthians)

Yayá (Corinthians)

Atacantes

Adriana (Orlando Pride-EUA)

Gabi Nunes (Levante-ESP)

Gabi Portilho (Corinthians)

Jheniffer (Corinthians)

Kerolin (North Carolina Courage-EUA)

Marta (Orlando Pride-EUA)

Ludmila (CBF)

Suplentes *

Luciana – Goleira – Ferroviária

Lauren – Zagueira – Kansas City (EUA)

Angelina – Meio Campista – Orlando Pride (EUA)

Priscila – Atacante – Internacional (ESP)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook