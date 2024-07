Pulgar se reapresenta e treina pelo Flamengo

Pulgar treina no Ninho do Urubu - (crédito: Foto: Gilvan de Souza /CRF)

Após atuar pelo Chile na Copa América, Erick Pulgar está de volta ao Flamengo. O volante retornou ao Rio de Janeiro na segunda-feira (01/07) e treinou no Ninho do Urubu na manhã desta terça-feira (02/07). O chileno, dessa forma, fica como opção de Tite para os próximos compromissos da temporada.

O clube celebrou o retorno do volante chileno nas redes sociais.

Pulgarzin tá de volta ??????????????#VamosFlamengo pic.twitter.com/ZzZYNz7pCI — Flamengo (@Flamengo) July 2, 2024

Desfalque do Flamengo

Devido aos jogos do Chile na Data-Fifa, Pulgar se tornou desfalque nas últimas seis partidas do Flamengo. Assim, Tite teve que pensar em alternativas no meio-campo rubro-negro. O técnico utilizou Allan e Léo Ortiz na vaga do volante. Além disso, Igor Jesus e Evertton Araújo também receberam oportunidades.

Chegada de Pulgar

Com passagens por Bologna, Fiorentina e Galatasaray, Pulgar chegou ao Flamengo em julho de 2022 e participou dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. No entanto, ele só ganhou sequência e se firmou em campo depois da chegada de Jorge Sampaoli. O volante é muito bem avaliado por Tite e vem atuando como titular em 2024.

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (03/07), diante do Atlético-MG, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 14ª rodada do Brasileirão. Com Pulgar de volta, os jogadores rubro-negros vão em busca da segunda vitória consecutiva. Com 27 pontos, os comandados de Tite estão na liderança isolada do campeonato.

