Allan: ‘Não vejo a hora de entrar no Nilton Santos e jogar pelo Botafogo’

Allan beija escudo do Botafogo. Vascaínos, que sonharam com a fera, não curtiram - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Novo reforço do Botafogo, o volante Allan recebeu, enfim, a camisa 28 das mãos do head scout do clube, Alessandro Brito, em sua apresentação oficial no Mais Tradicional. Nesta terça-feira (2), no Estádio Nilton Santos, o reforço falou sobre a emoção de usar a camisa do time pelo qual torceu na infância.

“É uma emoção diferente. Quando criança, tive a oportunidade de ir ao Maracanã pela primeira vez ver um Botafogo x Bangu pelo Campeonato Carioca, com 10 ou 11 anos. Não vejo a hora de entrar no Nilton Santos como jogador do Botafogo, sentir a adrenalina de jogar com a camisa do time que sou torcedor e trazer alegria para os torcedores”, afirmou o jogador.

Allan havia assinado um pré-contrato com o Botafogo desde o início do ano. No entanto, a amizade com o meia Coutinho, este, sim, a caminho do Vasco, o colocou como pivô de inúmeras especulações que o colocavam na rota da Colina. O volante colocou um ponto final no assunto. Ele é do Botafogo até 2026.

“Temos grande amizade. Somos padrinhos de casamento um do outro, vizinhos, moramos perto. Pela amizade, criaram algumas coisas que não são verdade. Como não sou muito ativo nas rede sociais, deixei correr. O que vale é o que assinei em janeiro com Botafogo, o clube fez de tudo para dar certo. Não teve segundo momento de pensar no Vasco, tem convivência do dia a dia (com Coutinho), amizade, mas nada além disso”, esclareceu.

O jogador tem 33 anos e estava no Al Wahda, dos Emirados Árabes. Revelado pelo Vasco, ele também tem passagens por Deportivo Maldonado (URU), Udinese (ITA), Napoli (ITA), Everton (ING) e Seleção Brasileira, equipe pela qual, em 2019, sagrou-se campeão da Copa América, em pleno Maracanã.

O volante, no entanto, só poderá estrear pelo Botafogo a partir do dia 10 de julho, data de abertura da janela internacional de transferências e quando estará, enfim, regularizado. Seu debute assim, deve ser contra o Palmeiras, no Estádio Nilton Santos, no dia 17 do mesmo mês, contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.

