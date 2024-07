Vasco já tem planos para apresentação e estreia de Coutinho

Mesmo que não tenha anunciado a chegada de Coutinho, o Vasco já tem planos para a apresentação e estreia do craque. O Cruz-Maltino prepara a chegada do cria, revelado em 2009 e que está fora há 14 anos, enquanto aguarda a documentação do Aston Villa.

Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, em publicação nesta terça-feira (2), o Vasco pretende apresentar Coutinho no dia 13 de julho, um sábado, em São Januário. A ideia é um evento com artistas vascaínos, no que será a última apresentação de tal porte antes da reforma do estádio.

Já quanto sua provável estreia, o que se sabe é que não será no dia 10 de julho, quando o Vasco enfrenta o Corinthians, pelo Brasileirão, em São Januário. Isso acontece pois este é o dia em que a janela abre, com os jogadores precisando estar inscritos pelo menos 24h úteis antes do jogo.

Dessa forma, ele só deverá estar apto no dia 17 de julho, dia que o Cruz-Maltino visita o Atlético-GO, pela 17ª rodada. Assim, a ideia é que Coutinho vá recuperando o ritmo de jogo para estar 100% para o duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, previsto para o fim de julho.

