Corinthians quer Carille e vai pedir aval do Santos para abrir conversas

O Corinthians já tem um alvo definido para substituir António Oliveira, demitido nesta terça-feira (2) do clube. Trata-se de Fábio Carille, que atualmente é técnico do Santos. Por conta disso, o Timão entrou em contato com o Peixe para pedir o aval e abrir negociações com o treinador.

Carille é visto como um técnico de ”segurança” no Corinthians em um momento que não pode errar. Além disso, o treinador conhece bem o clube, já que conquistou três Campeonatos Paulistas e um Campeonato Brasileiro no Parque São Jorge.

O desejo do Timão é que o novo treinador já esteja no banco de reservas nesta quinta-feira (4), no duelo contra o Vitória, pela 14ª rodada do Brasileirão, às 20h, na Neo Química Arena. Contudo, a negociação com Carille não deve ser fácil, já que o técnico tem um contrato e um projeto com o Santos para o restante da Série B.

Aliás, o nome de Carille era consenso dentro do clube, muito antes da demissão de António Oliveira. Existia um clamor pelo retorno do técnico, para ajudar o Timão na briga contra o rebaixamento do Brasileiro.

Antes de avançar em qualquer negociação, o presidente do clube, Augusto Melo, quer falar com Marcelo Teixeira, mandatário do Santos, com quem mantém boa relação. Independentemente dos valores da multa rescisória, o Corinthians só avançará nas conversas se o rival autorizar.

Enquanto isso, o Corinthians terá Raphael Laruccia, do sub-20, que vai ficar de forma interina com os profissionais, até a chegada de um novo treinador.

