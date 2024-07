Tite pode poupar titulares contra o Atlético

O técnico Tite, do Flamengo, já alertou, por diversas vezes, a quantidade de jogos do futebol brasileiro, e o quanto isso pode prejudicar o rendimento físico dos atletas. Neste sentido, o treinador pode optar por poupar alguns titulares na partida contra o Atlético, fora de casa, na quarta-feira (3). Alguns deles seriam Gerson e Pedro, que vivem grande fase com a camisa rubro-negra.

Segundo o jornalista Venê Casagrande, a dupla é tratada como dúvida para esse confronto. Nos últimos treinamentos, Victor Hugo e Carlinhos chegaram a treinar no time titular na vaga dos dois. Ou seja, não será surpresa se iniciarem o jogo na Arena MRV.

A boa notícia é que o time carioca contará com o retorno do volante Erick Pulgar. O chileno estava com a sua seleção na disputa da Copa América. Mas, com a eliminação, retornou ao Brasil e reintegrou os treinos do Flamengo nesta terça-feira.

Desfalques no Flamengo

Mesmo com o retorno de Pulgar, Tite seguirá com uma extensa lista de desfalques. Na seleção do Uruguai, De La Cruz, Arrascaeta, Viña e Varela segue como baixas. Assim como Cebolinha e Igor Jesus, no departamento médico. Além disso, Gabigol, afastado, completa a lista.

