Paulo Turra cobra R$ 958 mil do Santos após demissão no ano passado

O técnico Paulo Turra entrou com uma ação na Justiça contra o Santos e cobra R$ 958.869,69 do clube. O valor é referido a uma quantia não paga após ter sido demitido pelo clube, em agosto do ano passado. Uma audiência entre as partes está marcada pela 4ª Vara do Trabalho de Santos, no dia 6 de julho, pela manhã.

O treinador cobra valores referentes à multa de 40% do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e verbas rescisórias. Além disso, ele cobra uma multa com base no artigo 477 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), que especifica que “na rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado ao empregado o direto de haver do empregador uma indenização, paga na base da maior remuneração que tenha percebido na mesma empresa”.

Turra recebia R$ 360 mil, além de um dispositivo que acrescentava R$ 40 mil em caso de horas extras. Outros pontos como períodos de concentração, viagens e partidas dentro ou fora de casa também entram na conta. O Peixe não concorda com os valores e já prepara sua defesa.

O Santos contratou Paulo Turra no final de junho do ano passado. Ele chegou para substituir Odair Hellmann no cargo técnico. Contudo, a passagem durou pouco mais de um mês. Afinal, ele realizou apenas sete jogos, com uma vitória, três empates e três derrotas. A falta de evolução da equipe nas partidas e a ausência de resultados foram os motivos para a mudança de técnico.

Aliás, Turra ficou marcado pelas mudanças radicais na rotina do clube. Além disso, ele afastou Soteldo por indisciplina. Entretanto, teve vida curta na Vila Belmiro.

