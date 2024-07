Textor: Almada ficará no Botafogo somente até dezembro

Sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor apareceu com um convidado especial em uma live dos canais da Mídia Independente do Botafogo, na manhã desta terça-feira (2). Em sua casa, nas Bahamas, o magnata norte-americano, em conversa com o “Visão Botafoguense”, mostrou Almada, meia que está prestes a assinar com o Mais Tradicional.

Textor, então, avisou. Almada ficará no Botafogo até dezembro. Em seguida, o meia argentino seguirá para o Lyon (FRA), clube que, aliás, é um dos acionistas.

“O contrato dele prevê ida para a França em janeiro, bem diferente do Luiz Henrique. Porque nós interceptamos e tomamos ele de outros clubes na Europa”, explicou o empresário norte-americano.

‘Quis competir pelo Botafogo e ganhar títulos’

Após delimitar o tempo de estadia de Almada no Rio de Janeiro, Textor detalhou a compra do meia do Atlanta United pela Eagle Holding (empresa do mandachuva norte-americano) e falou se o Botafogo será, afinal, somente uma ponte entre os Estados Unidos e o futebol europeu.

“Nosso estafe o recrutou na França. Grandes clubes estavam indo atrás dele, da Espanha e de outros lugares. Nós interceptamos ele e convencemos que poderia para a Eagle e o levaríamos para a Europa. Considerando o momento da temporada e a Libertadores, ele quis competir no Botafogo e nos ajudar a vencer títulos antes de ir para a Europa”, agregou o bilionário.

Com 23 anos, Almada é uma das grandes promessas do futebol argentino. Em 2022, ele sagrou-se campeão do mundo, no Qatar, por sua seleção. Cria do Vélez Sarsfield, a fera tem contrato com o Atlanta United até a metade de 2025 e poderia, portanto, assinar um pré-contrato com outro clube somente a partir do início do ano que vem. Os norte-americanos, no entanto, não querem perdê-lo de graça.

Terceiro reforço do Botafogo na janela de julho, Almada custará 25 milhões de dólares (R$ 142 milhões) para os cofres da Eagle. Ele será, assim, a contratação mais cara de todos os tempos do futebol brasileiro.

