Pedro, do Flamengo, alcança melhor semestre da carreira

Pedro, do Flamengo, tem muitos motivos para se orgulhar nesta temporada. O atacante vem protagonizando boas atuações em campo e é o artilheiro do futebol brasileiro em 2024. Além disso, ele alcançou uma outra marca importante. O centroavante fechou, na segunda-feira (01/07), seu melhor semestre na carreira.

Semestre de Pedro

Durante estes seis primeiros meses do ano, Pedro participou de 32 gols e estufou as redes 26 vezes. O atacante nunca havia alcançado estes números em um único semestre antes. O centroavante vem sendo titular absoluto com Tite e tem dado conta do recado.

Top3 semestres de Pedro

2024.1 – 32 participações (26 gols e seis assistências)

2023.1 – 29 participações (25 gols e quatro assistências)

2022.2 – 27 participações (21 gols e seis assistências)

Os levantamentos são do portal “ge”.

LEIA MAIS: Flamengo avança para contratar o volante Marcos Antônio

História no Flamengo

Aliás, Pedro chegou ao Flamengo em janeiro de 2020. No entanto, ele só se firmou como titular em 2022, com Dorival Júnior, quando conquistou os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. O atacante atualmente é um dos principais ídolos do elenco e peça imprescindível no sistema ofensivo rubro-negro.

Além disso, Pedro vem quebrando recordes importantes pelo Flamengo. O atacante, em quatro anos, já está inserido no top-15 dos maiores artilheiros da história do clube, com 131 gols marcados. O centroavante, ao todo, conquistou nove títulos na Gávea: uma Libertadores, uma Copa do Brasil, um Brasileiro, duas Supercopas, uma Recopa e três Cariocas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.