Felipe Anderson treina pela primeira vez como jogador do Palmeiras

Após quase três meses do anúncio oficial, Felipe Anderson teve seu primeiro dia oficial como jogador do Palmeiras. O meia-atacante trabalhou no campo e agora passa a integrar as movimentações da equipe na Academia de Futebol. Contudo, sua estreia ainda vai demorar mais alguns dias.

Ele só poderá estrear a partir de 10 de julho, quando abre a janela de transferências do Brasil para inscrição de jogadores. O mesmo caso do lateral-direito Agustín Giay, que chegou do San Lorenzo, e o meia Maurício que trocou o Internacional pelo Verdão. Os três, portanto, estarão liberados a partir da 17ª rodada do Brasileiro.

Felipe Anderson participou das atividades técnicas comandadas pela comissão de Abel Ferreira no gramado. O grupo realizou um trabalho posicional de passes e construção de jogo seguido de um coletivo em campo reduzido. Enquanto isso, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no clássico seguiram o cronograma regenerativo no centro de excelência.

“Eu fiquei muito feliz porque, desde o primeiro contato, eu e minha família sentimos profissionalismo, a forma que nos trataram foi incrível e graças a Deus concluiu essa transação. Ter essa oportunidade de vestir a camisa do Palmeiras, neste grande clube do meu país, é uma satisfação, a recepção tem sido incrível. As mensagens que tenho recebido, com alegria de poder contar comigo. Estou muito feliz. Vai ser um desafio enorme e vamos nos preparar para corresponder às expectativas”, disse Felipe Anderson.

Felipe Anderson aprimora forma física até a estreia

Agora, o Palmeiras e o torcedor vivem a expectativa de ver o jogador pela primeira vez em campo com a camisa alviverde. Até lá, ele vai seguir aprimorando sua forma física na Academia de Futebol.

