Holanda vence Romênia e vai às quartas da Euro 2024

Netherlands' forward #11 Cody Gakpo (C) celebrates scoring with his teammates before the goal was disallowed for offside by VAR during the UEFA Euro 2024 round of 16 football match between Romania and the Netherlands at the Munich Football Arena in Munich on July 2, 2024. (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP) - (crédito: AFP via Getty Images)

A Holanda está nas quartas de final da Eurocopa 2024. Os holandeses confirmaram o favoritismo e venceram a Romênia por 3 a 0, nesta terça-feira (2), na Allianz Arena, em Munique, pelas oitavas da competição. Gakpo e Malen foram os grandes nomes da classificação holandesa. O atacante do Liverpool abriu o placar no primeiro tempo e deu assistência para Malen ampliar. Além disso, o jogador do Borussia Dortmund ainda teve tempo para anotar o segundo no jogo, já nos acréscimos da partida.

Ao mesmo tempo, Donyell Malen, que pertence ao Borussia Dortmund, se tornou o primeiro jogador a marcar dois gols em uma mesma partida nesta edição da Eurocopa 2024.

Dessa maneira, a Holanda aguarda o vencedor da partida entre Áustria e Turquia, também nesta terça-feira, para conhecer o adversário nas quartas de final da Euro 2024. Ao mesmo tempo, a Holanda teve uma boa atuação na vitória diante da Romênia e, inclusive, poderia ter saído de campo com um placar mais elástico.

O jogo

A Holanda fez um bom primeiro tempo e levou a vantagem de 1 a 0 para o vestiário. Contudo, a Romênia começou a partida com uma marcação alta e pressão ofensiva. Mas, os holandeses conseguiram controlar o jogo no decorrer da primeira etapa e levaram perigo pelos lados do campo. Assim, Gakpo invadiu a área, limpou a marcação e chutou forte para abrir o placar e confirmar a vantagem nos primeiros 45 minutos.

Na volta do intervalo, a Romênia buscou o empate e foi para cima. No entanto, os romenos não conseguiram aproveitar as oportunidades criadas e a Laranja Mecânica foi fatal. Assim, após chances perdidas e um gol anulado, os holandeses ampliaram o placar. Em mais uma jogada liderada por Gakpo, o atacante avançou pelo lado esquerdo, ganhou do zagueiro e rolou para trás. Dessa maneira, Malen aproveitou a assistência e, na pequena área, apenas empurrou a bola para o fundo da rede aos 37 minutos. Por fim, ainda deu tempo para Malen anotar o segundo no jogo, em contra-ataque pelo lado esquerdo do canto, já nos acréscimos da partida.

Romênia 0x3 Holanda

Oitavas de final da Eurocopa 2024

Data e horário: terça-feira, 02/07/2024, às 13h (de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

Romênia: Florin Nita; Vasile Mogos, Radu Dragusin, Andrei Burca, Andrei Ratiu; Marius Marin (Cicaldau, aos 26′ do 2t), Nicolae Stanciu e R?zvan Marin; Ianis Hagi (Alibec, aos 26′ do 2t), Denis Dragus (Mihaila, aos 26′ do 2t) e Florinel Coman. Técnico: Edward Iordanescu.

Holanda: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, De Vrij, Van Dijk e Nathan Ake (Van de Ven, aos 23′ do 2t); Tijjani Reijnders e Jerdy Schouten (Veerman, aos 23′ do 2t); Jeremie Frimpong, Xavi Simons e Cody Gakpo (Weghorst, aos 39′ do 2t); Memphis Depay. Técnico: Ronald Koeman.

Gols: Gakpo, aos 20′ do 1t (0-1); Malen, aos 37′ do 2t (0-2); Malen, aos 49′ do 2t (0-3)

Árbitro: Felix Zwayer (ALE)

Assistentes: Stefan Lupp (ALE) e Marco Achmüller (ALE)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Cartões amarelos: Marius Marin, Stanciu (ROM); Dumfries(HOL)

