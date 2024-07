Ídolo do Corinthians, Casagrande detona time: “Pior da história”

Walter Casagrande externou sua indignação com o atual time do Corinthians - (crédito: Reprodução/Instagram)

O momento conturbado dentro e fora de campo do Corinthians foi alvo de duras críticas de Walter Casagrande Jr., ídolo do clube. Em sua coluna no Uol, o ex-jogador avaliou o desempenho do atual elenco e também a gestão política do clube.

Sobre o time, Casagrande definiu como o “mais fraco’ que já viu, apesar de amenizar o peso da culpa direcionada para António Oliveira, técnico demitido pelo clube nesta terça-feira. O ídolo do Timão também questionou as contratações da gestão de Duílio Monteiro, antecessor de Augusto Melo na presidência.

“É o time mais fraco que já vi o Corinthians ter. O Corinthians vendeu diversos jovens com talento promissor a preços de banana, fora os que foram dados para o Zenit, da Rússia, na era destruidora do Duilio, e todos os que foram contratados não vingaram. Qual jogador nos últimos três anos e meio, fora o Róger Guedes, acrescentou verdadeiramente algo? O clube gastou uma fortuna entre luvas e salários, fora aqueles que o Corinthians contratou a peso de ouro, como Luan”, avaliou Casagrande.

O ex-jogador também criticou as disputas políticas do clube, voltando a criticar a gestão passada e a atual, comandadas por Duílio e Augusto, respectivamente.

“O clube está em guerra, com diversas coisas suspeitas realizadas pelas gestões de Duilio Monteiro Alves e Augusto Melo. Investigação policial, pressão de pessoas que deveriam ter sofrido o impeachment, mas que agora querem o do Augusto. O Corinthians está sendo destruído pelas pessoas de dentro do clube que juram de pés juntos serem corintianos”, finalizou.

Vivendo seu pior início de Brasileiro na era dos pontos corridos (é 19º, com 9 pontos somados), o Corinthians volta a campo nesta quinta-feira (4), no duelo contra o Vitória, pela 14ª rodada, às 20h, na Neo Química Arena.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.