Atlético-MG x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético-MG e Flamengo vêm disputando jogos emocionantes nos últimos anos e estão próximos de protagonizar mais um capítulo eletrizante dentro de campo. Afinal, os jogadores alvinegros recebem os comandados de Tite nesta quarta-feira (03/07), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 14ª rodada do Brasileirão.

Onde assistir

Globo (TV aberta) e Premiere (paw per view) transmitem o jogo entre Atlético e Flamengo, pelo Brasileirão.

Como chega o Atlético

O Galo chega pressionado na Arena MRV. Afinal, os jogadores alvinegros têm somente uma vitória como mandante no campeonato. O Atlético não tem feito uma boa campanha neste primeiro turno e está no 11° lugar, com 18 pontos conquistados.

Aliás, Gabriel Milito tem desfalques importantes em campo. Maurício Lemos, Saravia, Alisson e Rubens, lesionados, são ausências confirmadas diante do Flamengo. Além disso, Guilherme Arana e Alan Franco, convocados para Copa América, também estão fora.

No entanto, Gabriel Milito conta com dois retornos importantes. Gustavo Scarpa e Bruno Fuchs cumpriram suspensão automática na última rodada e agora podem retornar aos gramados. Everson, Zaracho, Otávio e Eduardo Vargas, que estão em fase final de transição, são dúvidas em campo.

Como chega o Flamengo

O Flamengo chega confiante e motivado em Belo Horizonte. Afinal, os jogadores rubro-negros estão na liderança isolada da competição e vêm de uma vitória diante do Cruzeiro por 2 a 1 no Maracanã.

Entretanto, Tite segue com muitos desfalques. Varela, Viña, De La Cruz e Arrascaeta, convocados para atuar na seleção do Uruguai na Copa América, só devem retornar nas próximas semanas. Além disso, Igor Jesus e Everton Cebolinha, contundidos, também não viajam para Minas Gerais.

No entanto, Tite tem um retorno importante no meio-campo rubro-negro. Afinal, Erick Pulgar, convocado para Copa América, retornou ao Rio de Janeiro nesta semana e treinou normalmente no Ninho do Urubu. O volante chileno, dessa forma, viaja com os companheiros e deve iniciar como titular.

ATLÉTICO-MG X FLAMENGO

14ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Data e hora: 03/07/2024, às 21h30 (de Brasília)

ATLÉTICO: Matheus Mendes; Mariano, Bruno Fuchs, Igor Rabello e Rômulo; Battaglia, Igor Gomes, Scarpa e Palacios; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Allan e Gerson; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Tite.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-RS)

Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

