Wolverhampton zoa Chelsea e anuncia lateral Pedro Lima, ex-Sport

O Wolverhampton anunciou nesta terça-feira (2) a contratação do lateral-direito Pedro Lima, ex-Sport. A chegada do jovem, de 18 anos, foi confirmada em um vídeo nas redes sociais, no qual o clube inglês zomba do “balão” dado no Chelsea e tem a presença do atacante Matheus Cunha, como uma espécie de “diretor de futebol”.

Os Wolves pagaram ao Leão 10 milhões de euros (R$ 61 milhões), tornando-se a maior venda de um clube do Nordeste. O valor é referente aos 100% dos direitos federativos do jogador. Deste montante, o Sport tem direito a 70% (ou R$ 42,8 milhões). O restante fica com o atleta e seu empresário.

A diretoria do clube pernambucano informou ainda que terá direito a 12,5% sobre o lucro obtido pelo Wolverhampton em uma futura venda. O Sport receberá 60% do valor (6 milhões de euros ou R$ 36,7 milhões) em dezembro deste ano e 40% (4 milhões de euros ou R$ 24,4 milhões) em dezembro de 2025.

Agent Cunha at work ???????????? pic.twitter.com/sG5aXVFdsZ — Wolves (@Wolves) July 2, 2024

No vídeo, Matheus Cunha entra em uma sala, abre uma notícia de Pedro Lima praticamente confirmado no Chelsea e silencia o perfil na internet. Em seguida, o brasileiro recebe uma mensagem de João Gomes, que também atua nos Wolves e está com a Seleção Brasileira na Copa América, perguntando se o jovem havia sido anunciado. Logo após, o lateral-direito entra no local e assina o seu vínculo.

Pedro Lima assina até junho de 2029

Agora, Pedro Lima está vinculado aos Wolves até junho de 2029, com opção de renovação por mais um ano.

“Estou muito feliz que conseguimos adicionar Pedro ao elenco do time principal. Havia muita competição por ele, mas estamos trabalhando para trazê-lo para o Wolves há algum tempo, e ele está totalmente investido em nosso projeto”, afirmou o diretor do Wolverhampton, Matts Hobs, antes de completar:

“Pedro é uma pessoa com grande ambição, mas Gary (O’Neil, técnico do time) sabe onde ele quer chegar e trabalhará com ele para melhorar cada vez mais. Ele tem um desejo enorme de evoluir vamos ajudá-lo a atingir seus objetivos”.

A passagem de Pedro Lima pelo Sport foi curta. Com apenas 18 anos, disputou 26 jogos, com dois gols marcados e duas assistências concedidas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.