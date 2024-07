Lucumí marca dois, mas Fluminense empata com o Ceará no Brasileirão sub-20

Jogando no Vale das Laranjeiras, em Xerém, o Fluminense até contou com a ajuda de Jan Lucumí, mas sofreu um empate tardio, ficando no 2 a 2 com o Ceará, nesta terça-feira (2), pela 12ª rodada do Brasileirão sub-20.

O colombiano marcou os dois do Tricolor logo dois dias depois de ser expulso no jogo dos profissionais contra o Grêmio, no domingo (30). O resultado, porém, não é bom para o Flu, que fica longe da classificação às quartas do torneio.

O jogo

Quem saiu na frente foi o Fluzão, com Lucumí. O colombiano do time profissional, expulso contra o Grêmio em sua estreia no Brasileirão, no domingo, foi titular nesta terça, fazendo seu terceiro jogo na competição sub-20.

Após cruzamento da direita, a zaga do Ceará se confundiu e a bola sobrou com o atacante, que, sem deixar cair, chutou de direita para fazer 1 a 0, aos 23′.

Cinco minutos depois, porém, o Tricolor ficou com um a menos. Foi quando o meia Thiago Henrique parou contra-ataque do Ceará. Como já tinha amarelo, levou o segundo e foi para o vestiário mais cedo.

Aos 35′, o Ceará empatou. Gabriel Rocha pegou sobra dentro da grande área e ajeitou para Vini Uchella. O zagueiro, ao melhor estilo atacante, chutou cruzado para superar Kevyn Vinícius e deixar tudo igual em Xerém.

Na etapa final, porém, Lucumí voltou a aparecer. Ele recebeu lançamento espetacular de Kayky Almeida, cortou duas vezes e chutou prensado. O colombiano deu sorte, vindo a bola morrer no fundo da rede, aos 20′.

Mas o Ceará, fazendo uso de um jogador a mais no calor carioca, conseguiu empatar aos 45′, na beira dos acréscimos. Guilherme aproveitou linda jogada de Fernando pela esquerda, disputou com o goleiro Kevyn e mandou para dentro, dando números finais ao duelo: 2 a 2.

Fluminense mais longe da classificação

Com o empate, o Fluminense estaciona na 14ª posição, com 12 pontos – são seis a menos que o Cuiabá, primeiro time dentro do G-8. O Ceará, por sua vez, fica em 11º, com 17. Lembrando que faltam sete rodadas para o fim da primeira fase.

Na próxima rodada, o Tricolor carioca encara o Grêmio, na quarta-feira (10), novamente em Xerém. Antes, o time joga contra o Audax pelo Carioca sub-20. O Ceará também tem um confronto pelo estadual antes de voltar para o Brasileirão da categoria. Enfrenta o Cuiabá, também na quarta, mas antes recebe o Grêmio Pague Menos (CE), na sexta (5).

