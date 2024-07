Turquia vence Áustria no último jogo das oitavas da Euro 2024

Turkey's defender #03 Merih Demiral (R) celebrates with Turkey's midfielder #15 Salih Ozcan (C) after scoring his team's second goal during the UEFA Euro 2024 round of 16 football match between Austria and Turkey at the Leipzig Stadium in Leipzig on July 2, 2024. (Photo by Ronny HARTMANN / AFP) - (crédito: AFP via Getty Images)

Mesmo com alguns desfalques, a Turquia venceu a Áustria por 2 a 1, nesta terça-feira (2), e garantiu a classificação para as quartas de final da Eurocopa 2024. O zagueiro Demiral foi o grande destaque da classificação turca com os dois gols marcados na partida que encerrou a disputa das oitavas de final, neste grande duelo na Red Bull Arena, em Leipzig. Pelo lado dos austríacos, Gregoritsch deixou o banco de reservas no intervalo para diminuir o placar.

Dessa maneira, a Turquia avança de fase e terá a Holanda pela frente nas quartas de final da Euro. Por outro lado, a Áustria se despede da competição após encerrar a fase de grupos na liderança do Grupo D, à frente de França, Holanda e Polônia.

O primeiro gol marcado por Demiral, que inaugurou o marcador da partida, foi o segundo mais rápido da história da Euro, com 57 segundos de jogo. Além disso, o primeiro também aconteceu nesta edição, na partida entre Itália e Albânia, pela fase de grupos da competição. O gol relâmpado dos albaneses, marcado por Nedim Bajrami, aconteceu com apenas 22 segundos.

Ao mesmo tempo, o técnico Vincenzo Montella teve os desfalques do zagueiro Akaydin, do Fenerbahçe, e do principal jogador da equipe Çalhano?lu, da Inter de Milão, ambos suspensos. Porém, os turcos fizeram uma grande partida e conquistaram a classificação.

O jogo

A Turquia abriu o placar com menos de um minuto de jogo, em jogada de escanteio na qual o zagueiro Demiral aproveitou sobra de bola na pequena área para empurrar para o fundo da rede. No minuto seguinte, Baumgartner deu chute perigoso de fora da área e quase conseguiu o empate. Pouco tempo depois, Arnautovic bateu escanteio fechado e Demiral apareceu para impedir a finalização de Baumgartner na segunda trave. Contudo, os turcos seguiram levando perigo em jogadas de bola parada, enquanto os austríacos não conseguiram finalizar uma bola na direção do gol. Assim, as equipes foram para o vestiário com o placar de 1 a 0.

A Áustria voltou do intervalo com duas alterações na equipe e foi em busca do empate. Porém, a Turquia foi fatal em outra jogada de escanteio e deu um banho de água fria nos austríacos. Assim, o zagueiro Demiral, de cabeça, subiu mais alto que os adversários na primeira trave e anotou o segundo no jogo aos 13 minutos. Contudo, a resposta da Áustria veio aos 20 minutos, também em cobrança de escanteio. Dessa forma, o atacante Gregoritsch, que entrou na segunda etapa, apareceu sozinho na área para diminuir o placar. No entanto, a Áustria forçou muitos cruzamentos e a Turquia conseguiu segurar o placar após uma grande defesa do goleiro Gunokjá nos acréscimos da partida.

Áustria 1×2 Turquia

Oitavas de final da Eurocopa 2024

Data e horário: terça-feira, 02/07/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Red Bull Arena, em Leipzig (ALE)

Áustria: Patrick Pentz; Stefan Posch, Kevin Danso, Philipp Lienhart (Wober, aos 19′ do 2t) e Phillipp Mwene (Prass, no intervalo); Nicolas Seiwald e Schmid (Gregoritsch, no intervalo); Konrad Laimer (Grillitsch, aos 19′ do 2t), Christoph Baumgartner e Marcel Sabitzer; Marko Arnautovi?. Técnico: Ralf Rangnick.

Turquia: Mert Gunok; Mert Muldur, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci e Ferdi Kadioglu; Kaan Ayhan e ?smail Yuksek (Ozcan, aos 12′ do 2t); Arda Guler (Yokuslu, aos 32′ do 2t), Orkun Kokçu (Kahveci, aos 37′ do 2t) e Kenan Yildiz (Akturkoglu, aos 32′ do 2t); Baris Alper Yilmaz. Técnico: Vincenzo Montella.

Gols: Demiral, aos 1′ do 1t (0-1); Demiral, aos 13′ do 2t (0-2); Gregoritsch, aos 20′ do 2t (1-2)

Árbitro: Artur Soares Dias (POR)

Assistentes: Paulo Soares (POR) e Pedro Ribeiro (POR)

VAR: Tiago Martins (POR)

Cartões amarelos: Schmid, Lienhart (AUT); Orkun Kokçu, Yuksek (TUR)

