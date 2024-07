Eurocopa: saiba como ficaram os confrontos das quartas de final

A Euro-2024 está cada vez mais próxima do fim e o desenho dos confrontos das quartas de final do torneio na Alemanha está pronto. A conclusão das oitavas, nesta terça-feira (2/7), sacramentou quem se enfrenta na fase seguinte e fica um passo mais próximo da grande decisão, em 14 de julho, no Estádio Olímpico de Berlim. O caminho segue com os favoritos concentrados de um lado e o desequilíbrio com possíveis zebras de outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 433 (@433)

Os holofotes estão voltados para duas partidas com favoritos frente a frente e ambas na mesma chave. A abertura da nova etapa será na sexta-feira (5/7) e logo com a dona da casa, Alemanha, encarando a Espanha, única seleção com 100% de aproveitamento na competição. Quem avançar para a semifinal pega parada dura: Portugal ou França.

Alemães e espanhois, inclusive, são os maiores vencedores da Euro, com três títulos cada. O costume de levantar o troféu continua entre portugueses, campeões em 2016 com Cristiano Ronaldo, e franceses, com dois canecos, o último em 2000. A coleção de glórias escancara a diferença entre os caminhos até a decisão.

Do outro lado, a atual campeã Itália caiu para a zebra Suíça e foi a principal equipe a ficar pelo caminho nas oitavas. Os suíços, nas quartas pela segunda vez na história, irão jogar contra a também favorita Inglaterra, mas que ainda busca o primeiro título europeu e está devendo futebol na competição até aqui. A única campeã no chaveamento é a Holanda, que irá medir forças com a azarona Turquia. Ambos os jogos acontecem no sábado (6/7).

Após o término das quartas, as duas semifinais acontecem em 9 e 10 de julho, terça e quarta-feira, respectivamente. A primeira, com Alemanha ou Espanha e Portugal ou França será na Allianz Arena, em Munique, às 16h. Já a segunda, com Inglaterra ou Suíça e Holanda ou Turquia, é no Signal Iduna Park, em Dortmund, também às 16h.

Agenda:

Espanha x Alemanha - sexta-feira (5/7), às 13h

Portugal x França - sexta-feira (5/7), às 16h

Inglaterra x Suíça - sábado (6/7), às 13h

Holanda x Turquia - sábado (6/7), às 16h

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima