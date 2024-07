Mano Menezes comanda primeiro treino no Fluminense: "Lutar por títulos"

Mano Menezes comandou primeiro treino à frente do Fluminense nesta terça (2) - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

No dia seguinte ao anúncio de sua contratação, o técnico Mano Menezes começou os trabalhos no Fluminense. Nesta terça-feira (2), o treinador de 62 anos foi apresentado ao elenco, funcionários e dirigentes, comandando seu primeiro treino no CT Carlos Castilho.

O novo treinador tricolor falou suas primeiras palavras na nova função ao site oficial do clube. Para ele, aceitar o desafio de treinar o Fluminense é “atestado de credibilidade no grupo”.

“Eu sou técnico de futebol e vivo desses desafios. Eu acho que aceitar a proposta é um atestado de credibilidade no grupo que analisei para vir assumir o trabalho. Quando você aceita um convite é porque você acredita que pode fazer um bom trabalho e acredita no grupo que está assumindo’, afirmou.

Promessa de luta por títulos no Fluminense

Aos 62 anos, Mano Menezes assinou contrato com o Fluminense até o fim de 2024. Ele estreará nesta quinta-feira (4), na partida contra o Internacional, às 20h (de Brasília), no Maracanã. O treinador prometeu, então, muito empenho para dar alegrias ao torcedor.

“O torcedor é a razão maior de tudo aquilo que a gente faz. Nós somos profissionais, temos os nossos objetivos individuais de carreira, mas a razão pela qual a gente faz o futebol em si é principalmente o torcedor. Em determinados momentos, ele se identifica mais ou menos com aquilo que a equipe está fazendo dentro de campo. Naturalmente, alguns momentos são mais difíceis, mas é fundamental o torcedor estar ao lado da equipe, principalmente nos momentos mais difíceis. Nós vamos trabalhar todo dia para que ele veja dentro de campo um Fluminense que ele quer ver. Se não for em determinados momentos tão técnico, tem que ser competitivo, tem que ser um time que disputa e que ele se sinta representado na sua ânsia de conquistar vitórias, sair de situações difíceis e lutar por títulos, como é a história do Fluminense”, finalizou.