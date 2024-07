Naldo Benny volta a atacar:"Fui coach do Vinícius Jr"

O cantor Naldo Benny voltou a atacar em suas histórias. Desta vez, o artista afirmou que é um dos responsáveis por todo sucesso de Vinícius Jr atualmente. Em entrevista divulgada nesta terça-feira (2), no “Jairo Roberto Podcast”, ele foi responsável por uma fala no mínimo inusitada.

Naldo, afinal, ressaltou que foi “coach” do jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira.

“Fui um coach do Vinicius Jr. Vou te mandar essa foto, do Vinicius Jr. na minha casa, com 16 anos. Só chamo ele de ‘filhote’, porque ele é muito parceiro do Pablo, meu filho, o PJ. Foi o PJ quem o levou lá em casa”, contou Naldo.

Questionado, no entanto, como ele conseguiu isso, ele deu bastidores de como foi a conversa com Vini Jr.

“Eu falei: ‘filhote, pode focar, mano. Eu vejo um futuro para você brilhante. A Champions League é um bagulho pequeno para você. Bola de ouro, melhor do mundo. Ele vai ser campeão do mundo com a Seleção Brasileira’. Eu falei: ‘o caminho é esse: vai nesse foco de atleta, pega os caras brabo, que treinou o Cristiano Ronaldo’”, finalizou o artista.

Naldo Benny e Neymar

A propósito, na última semana, Naldo já tinha dado uma declaração inusitada. Afinal, ele garantiu que Neymar será jogador do Flamengo. E para ter tanta certeza disso, ele informou que intermediou os tratos.

Além disso, Benny ressaltou ainda que também conversa com dirigentes do Flamengo e que pode fazer parte da diretoria do clube Rubro-Negro em breve.