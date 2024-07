Botafogo pede punição à arbitragem de jogo contra o Vasco

Tche Tche. Vasco x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Sao Januario. 29 de Junho de 2024, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral N.. 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.. - (crédito: Vitor_Silva)

O Botafogo enviou, nesta terça-feira, um documento à Comissão de Arbitragem da CBF pedindo punição a árbitros do clássico contra o Vasco, do último sábado. O Glorioso reclama da postura adotada em lance envolvendo o volante Tchê Tchê e Hugo Moura.

No ofício enviado, o Glorioso solicitou afastamento e períodos de “reciclagem” à equipe de arbitragem e pediu acesso às gravações de áudio e vídeo, na íntegra. Além disso, o clube desejou ainda posicionamento oficial da Comissão de Arbitragem sobre a jogada.

O lance aconteceu aos 24′ do primeiro tempo, quando o volante cruz-maltino disputou bola com Tchê Tchê, acertando, assim, a canela do jogador botafoguense. Hugo Moura não levou amarelo no lance, que seguiu, sem falta marcada, aliás. O volante do Botafogo levou seis pontos.

Arthur Jorge também reclamou

O técnico do Botafogo, Artur Jorge, não ficou nada satisfeito com a decisão do árbitro Ramon Abatti Abel (SC-FIFA) de não expulsar Hugo Moura, do Vasco, no clássico do último sábado (29), em São Januário, terminado em empate.

“Vou reclamar também. Vocês têm que fazer essa análise também, mas acho importante que voltem a tocar naquilo que nos aconteceu frente ao Fluminense. Uma entrada violentíssima hoje no primeiro tempo no Tchê Tchê. Obrigou-me a tirá-lo no segundo tempo, está com uma ferida aberta, e eu não sei quando vou tê-lo à disposição de novo para jogar. Uma entrada violenta, que o VAR tem que intervir”, esbravejou.

