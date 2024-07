Mateo Ponte ganha chance de retomada no Botafogo

O Botafogo embarcou rumo ao Mato Grosso, onde enfrenta o Cuiabá pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. E quem ganhará uma chance no time titular será o lateral direito Mateo Ponte. O jogador entrará na vaga de Damián Suárez, que levou o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática.

LEIA MAIS: Cuiabá x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Contratado em agosto de 2023 por US$ 2 milhões (R$ 9,4 milhões), o jovem uruguaio ainda busca mais oportunidades e espaço na equipe alvinegra. O jogador tem 23 jogos, um gol e duas assistências pelo clube e é a única opção na posição, já que Rafael se recupera de lesão.

Mateo Ponte logo encarou a realidade e a dificuldade do futebol brasileiro. No ano passado, o jogador disputou apenas dois jogos com a camisa do Botafogo, um pelo campeonato brasileiro e outro pela Copa Sul-Americana. Em nenhum deles, o lateral completou os 90 minutos em campo, o que levantou desconfiança da torcida sobre o seu futebol.

A situação de Ponte melhorou em 2024. Logo no campeonato carioca, o uruguaio, portanto, ganhou a titularidade no clássico contra o Flamengo em abril e conseguiu manter a posição ao ser titular por 20 jogos consecutivos. No entanto, a partir da quarta rodada do Brasileirão, também contra o Rubro-Negro, o uruguaio não teve regularidade. De lá para cá, foram 15 partidas, mas Ponte foi utilizado em apenas cinco.

Com Ponte tentando recuperar espaço, o Botafogo enfrenta o Cuiabá, nesta quarta-feira (3), na abertura da rodada 14 da competição nacional. A bola rola às 19h (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.