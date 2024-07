Tênis atirado em campo atrapalha goleiro da Romênia em gol da Holanda

Momentos antes do terceiro gol da Holanda, com par de tênis no gramado - Foto: Reprodução/SporTV pt - (crédito: Reprodução/SporTV pt)

Um par de tênis atirado no gramado chamou atenção no terceiro gol da Holanda na vitória por 3 a 0 contra a Romênia, nesta terça-feira (2), pelas oitavas de final da Eurocopa 2024. Os objetos lançados pela torcida romena atrapalhou o goleiro Nita no lance e o torcedor ainda pediu o tênis de volta.

O gol de Malen saiu aos 47 minutos do segundo tempo, em um contra-ataque após um escanteio da Romênia. Enquanto a bola ainda estava no ataque romeno, a torcida atrás do gol de Nita atirou dois tênis em campo.

Nita viu os tênis no gramado quando estava à frente da área e voltou de costas, acompanhando o contragolpe holandês. Malen entrou na área e, enquanto se posicionava para a defesa, Nita chutou um dos tênis para o lado, o que o atrapalhou na tentativa de salto.

Depois que a bola balançou as redes, o goleiro romeno gesticulou em direção à torcida, levando as mãos à cabeça, claramente reclamando da atitude dos próprios torcedores. Cabisbaixo e abatido, Nita então chutou os dois tênis para fora do campo.

LEIA MAIS: França pode ter mais de um desfalque contra Portugal

Para completar, um segurança do estádio em Munique devolveu o par ao torcedor.

A Romênia voltou a disputar um jogo de mata-mata da Euro após 24 anos, mas acabou sendo eliminada. Por outro lado, a Holanda avançou às quartas de final e vai enfrentar a Turquia no próximo sábado (6), às 16h (de Brasília), em Berlim.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.