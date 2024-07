Vasco anuncia contratação do diretor de futebol Marcelo Sant’Ana

O Vasco anunciou na noite desta terça-feira a contratação de Marcelo Sant’Ana para o cargo de diretor executivo de futebol. Ele chega para assumir a vaga deixada por Pedro Martins.

Marcelo, que foi presidente do Bahia e estava no América-RN, chegou ao Rio de Janeiro no domingo passado e já esteve no CT Moacyr Barbosa. Ele conheceu a estrutura do clube e foi apresentado a jogadores e funcionários.

Marcelo Sant’Ana será o quarto diretor de futebol da SAF do Vasco. Antes dele, passaram pelo cargo Paulo Bracks, Alexandre Mattos e Pedro Martins.

Marcelo, aliás, é justamente o profissional que o presidente Pedrinho procura para o Cruz-Maltino. O dirigente tem experiência em SAFs e também em ambientes que buscam recuperação dentro e fora de campo. Todavia, o cargo estava vago desde a saída de Pedro Martins, que pediu demissão por não concordar com a saída de Álvaro Pacheco da função de treinador.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.