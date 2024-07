Elogio de Richard Ríos a Endrick para coletiva da Colômbia: ‘Isso é até estranho’

Richard Ríos em ação pela Colômbia diante do Paraguai em Houston - (crédito: Foto: Aric Becker / AFP via Getty Images)

Richard Ríos, meio-campista do Palmeiras e que está com a seleção da Colômbia na disputa da Copa América, rasgou elogios a Endrick, seu ex-companheiro de clube e que está a serviço da Canarinho na mesma competição.

Ao ser perguntado na entrevista coletiva se teve contato com o brasileiro para saber se ele entraria em campo nesta terça-feira (2), diante dos colombianos, Ríos acenou negativamente. Entretanto, logo passou a enaltecer a excelente estrutura física do futuro jogador do Real Madrid, de 17 anos. Assim, levou os jornalistas de seu país às gargalhadas.

“O Endrick é um jogador que muitos já conhecem. É um atleta muito forte. Para alguém tão jovem, às vezes é até estranho e impressionante a força que ele tem e o nível de jogo que ele pode gerar à equipe que está jogando”, disse o volante do Verdão.

“Não tenho a menor ideia se ele será titular (em Brasil x Colômbia) ou não… Acho que isso é algo que só o Brasil tem que se preocupar. Tenho boa amizade com ele, é um jogador muito potente, muito forte. O time em que ele jogar vai sempre tentar buscá-lo, porque ele pode marcar a diferença em campo”, acrescentou.

Ríos e as boas lembranças ao lado do colega

Richard Ríos atuou ao lado de Endrick no decorrer de 2023 e até a metade da temporada atual. A dupla faturou o Campeonato Brasileiro do ano passado e o Paulistão deste ano pelo Verdão.

Brasil e Colômbia se enfrentam nesta terça, às 22h (de Brasília), no Levi’sStadium, em Santa Clara, na Califórnia, pela última rodada da fase de grupos. Ambas as seleções integram a chave D ao lado de Costa Rica e Paraguai.

Os Cafeteros aparecem no topo com seis pontos, seguidos pelo time Canarinho ocupa a segunda posição, com quatro.

Endrick inicia entre os reservas do Brasil, enquanto Richard Ríos começa jogando na equipe comandada por Nestor Lorenzo.

