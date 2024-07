RB Bragantino x Atlético-GO: onde assistir, arbitragem e escalações

RB Bragantino e Atlético Goianiense duelam nesta quarta-feira (3), às 21h30, no Nabi Abi Chedid, pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta não vence há duas rodadas e por conta disso caiu para a nona colocação, com 19 pontos e precisa dar uma resposta para voltar a brigar na parte de cima da tabela. Já o Dragão vem de três empates seguidos e voltou a zona de rebaixamento, na 17° posição, com 11 pontos somados e precisa do triunfo para se afastar do perigo do descenso.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere

Como chega o RB Bragantino

Nesta quarta-feira, Pedro Caixinha espera ter Thiago Borbas e Eduardo Sasha à disposição. Afinal, ambos estão recuperados de suas lesões musculares e podem aparecer diante do Atlético-GO. Contudo, apenas um deles deve começar no time titular. Em contrapartida, Laquintana, Eduardo e Matheus Fernandes, ficam fora por ainda estarem no departamento médico. Por fim, Eric Ramires terá que cumprir suspensão automática e não encara o Atlético Goianiense.

Como chega o Atlético Goianiense

Pelo lado do Dragão, a equipe segue sem treinador, já que Jair Ventura foi demitido há algumas semanas. Assim, Anderson Gomes segue no comando de forma interina. Na equipe, Baralhas estará de volta ao time após cumprir suspensão. Contudo, Rhaldney e Pedro Henrique seguem no departamento médico e estão fora. Por fim, sem atletas suspensos, o Atlético Goianiense deve ter um time muito parecido com aquele que empatou com o Atlético Mineiro na última rodada, em Belo Horizonte.

RB BRAGANTINO X ATLÉTICO-GO

Brasileirão-2024 – 14ª rodada

Data e horário: 03/7/2024, às 21h30(de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

RB BRAGANTINO: Cleiton; Jadsom (Nathan Mendes), Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Raul, Eric Ramires e Lucas Evangelista; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha (Thiago Borbas). Técnico: Pedro Caixinha.

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho, Luiz Felipe (Alix), Adriano Martins e Guilherme Romão; Lucas Kal, Roni, Alejo Cruz (Bruno Tubarão), Shaylon e Luiz Fernando; Emiliano Rodríguez. Técnico: Anderson Gomes (interino)

Árbitro: Davi Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL-FIFA) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa/RJ)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.