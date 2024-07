Torcedores invadem sede do Fluminense em Laranjeiras

Torcedores invadem sede do Fluminense - (crédito: Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Fluminense se encontra em situação delicada no Campeonato Brasileiro. Diante dessa situação, um grupo de torcedores invadiu a sede do Tricolor em Laranjeiras na noite desta terça-feira. Cerca de 50 pessoas entraram no clube pelo estacionamento da Avenida Pinheiro Machado.

Alguns torcedores soltaram rojões, o que gerou correria entre os frequentadores do clube, que chegou a ser fechado. A ideia dos presentes seria conversar com o presidente Mário Bittencourt, mas sem sucesso. Portanto, a Polícia Militar foi chamada, e duas viaturas compareceram ao local. Não há informações por ora de detidos ou feridos.

Ricardo Conceição, gerente do clube, conversou com os torcedores. Eles ficaram cerca de um hora no local.

O Fluminense é o lanterna no Brasileirão, com apenas seis pontos. Na segunda-feira, o Tricolor anunciou a contratação de Mano Menezes, como substituto de Fernando Diniz. Na quinta-feira, a equipe, sob comando de Mano, enfrenta o Internacional no Maracanã.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.