Corinthians entra em contato com dois técnicos; veja os nomes

Nesta terça-feira (2), o Corinthians demitiu António Oliveira. O treinador não obteve o desempenho esperado e, logo depois de perder do Palmeiras, decidiu trocar o comando da equipe. Sendo assim, a busca por um novo treinador foi iniciada e a diretoria quer resolver o assunto o mais breve possível.

De acordo com as informações do Meu Timão, Ramón Díaz e Fabio Carille foram os nomes eleitos pela diretoria. Ambos já foram procurados para abrir negociação e assumir o comando da equipe.

Da dupla citada no acima, Ramón Diaz tem a situação mais tranquila para o acerto. Livre desde a sua saída do Vasco, o argentino poderia agregar experiência e tem no currículo a campanha com o time carioca, onde assumiu a equipe afundada na zona de rebaixamento e a manteve na elite nacional. Ao saber do interesse do Corinthians, o argentino demonstrou interesse em trabalhar no futebol paulista.

Por outro lado, Fabio Carille tem um peso importante na corrida pelo cargo. A identificação mexe com uma ala da diretoria, pois foi no clube onde ele viveu grandes momentos da carreira. Porém, a conversa com o treinador do Santos só irá avançar caso Marcelo Teixeira, presidente do Peixe, libere a negociação.

Enquanto não define o seu treinador, o Corinthians permanece na penúltima colocação, com nove pontos. O próximo adversário é o Vitória. O jogo acontece na Neo Química Arena, na quinta-feira (4).

