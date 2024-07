Palmeiras tem baixas no meio-campo para encarar o Grêmio

Na próxima quinta-feira (4), o Palmeiras encara o Grêmio, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será em Caxias do Sul e, caso tenha uma combinação de resultados, o Verdão pode assumir a liderança do torneio nacional.

Apesar de encarar um time que está na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Alviverde não terá mais que a metade do seu meio-campo titular. Ou seja, apenas Aníbal Moreno tem presença confirmada no jogo. Enquanto isso, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gabriel Menino cumprem suspensão automática por cartões adquiridos no jogo contra o Corinthians.

No caso de Zé Rafael, antes mesmo de tomar o terceiro cartão amarelo, ele acusou uma lesão na coxa. Sendo assim, ciente que não estaria presente na rodada seguinte, o atleta forçou um cartão ao retardar uma cobrança de escanteio. Gabriel Menino também levou amarelo, mas o motivo foi uma falta comum de jogo.

Por fim, Raphael Veiga é o caso mais grave. O camisa 23 agrediu Rodrigo Garro logo depois de uma discussão entre os jogadores e levou o cartão vermelho. O meio-campo não estava pendurado antes do clássico com o Timão.

Com a ausência do trio e o retorno de Aníbal Moreno, a tendência é que o Palmeiras tenha um setor formado com Fabinho e Jhon Jhon para repor as perdas. Além da dupla, Rony deve ser lançado ao time titular. O camisa 10 cumpriu suspensão diante do Corinthians.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.