Geromel sobre renovação com o Grêmio: Quando sentir que não estou ajudando, vou parar

Geromel em treino do Tricolor - (crédito: Foto: Lucas Uebel /Grêmio)

O zagueiro Pedro Geromel está confirmado no Grêmio até o final da atual temporada, pelo menos. Assim, com contrato renovado, o jogador falou em entrevista coletiva sobre seu momento atual.

Desse modo, perto de completar 39 anos, o ídolo do Tricolor Gaúcho descarta aposentadoria e revela detalhes sobre sua atual condição física.

“No ano passado, nessa época, eu já teria parado de jogar, mas este ano estou me sentindo bem. Tive uma lesão, operei o braço, totalmente atípica, mas no resto estive à disposição. Sei das minhas limitações, da idade, mas espero corresponder para sempre ajudar o Grêmio. No momento em que sentir que não estou ajudando, serei o primeiro a parar”, falou o jogador em entrevista coletiva.

Geromel analisa chegada de Jemerson e Rodrigo Caio ao Tricolor Gaúcho

O Grêmio recentemente contratou Rodrigo Caio, ex-Flamengo, e Jemerson, que estava no Atlético-MG. Os dois chegam para disputar posição com Kannemann, Rodrigo Ely, entre outros. Pedro Geromel analisou a chegada dos novos companheiros de zaga.

“Já deu tempo, eles foram para Curitiba e colocamos o papo em dia. Já joguei com Rodrigo Caio na Seleção e joguei muitas vezes contra o Jemerson. Fico muito feliz quando o Grêmio contrata jogadores de qualidade, sendo o caso deles. É ótimo para o Grêmio quando contrata jogadores bons, porque aumenta a concorrência, eleva o nível de todos, eleva a treinabilidade e o nível do time em campo”, finalizou o defensor.

Todavia, pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor enfrenta o Palmeiras na quinta-feira (4), no Estádio Centenário. O time está na zona de rebaixamento, ocupando a décima oitava colocação, com 10 pontos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .