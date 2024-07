Al Ittihad anuncia demissão de Marcelo Gallardo; técnico ex-Milan entra no radar

O Al Ittihad, da Arábia Saudita, comunicou, nesta terça-feira (2/7), em suas redes sociais a demissão do técnico Marcelo Gallardo. Anunciado em novembro do ano passado, ele tinha vínculo até junho de 2025. Mas o argentino de 48 anos nunca teve paz no clube saudita.

Uma de suas missões ao substituir Nuno Espírito Santo era tentar apaziguar a situação com Benzema, principal craque da companhia. Mas, em dezembro, o jogador voltou a aprontar, deixando Gallardo em maus lençóis.

A trajetória de Gallardo não foi das melhores no comando do Al Ittihad. Foram 16 vitórias, três empates e 14 derrotas. Entretanto, teve cinco resultados negativos nos últimos sete compromissos da equipe.

Quatro dos tropeços, aliás, resultaram em eliminações. Inicialmente, na queda no Mundial de Clubes contra o Al Ahly. Depois, nas quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia frente ao Al Hilal do técnico Jorge Jesus, que também levou a melhor na decisão da Supercopa Saudita e na semifinal da Copa do Rei.

O time saiu precocemente da disputa pela classificação para a AFC da próxima temporada.Gallardo encerra, portanto, a temporada pelo Al Ittihad em sexto lugar no Campeonato Saudita, com 54 pontos.

Este era apenas seu terceiro trabalho na carreira de técnico, o primeiro depois de deixar o River Plate, clube que comandou por nove temporadas. Com isso, o treinador volta ao mercado.

Stefano Pioli, ex-jogador italiano de 58 anos, entrou no radar do clube saudita. O treinador se despediu do Milan no fim da temporada e, no momento, está sem clube.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.