Seleção Brasileira quebra jejum de quatro anos sem anotar gol de falta

Nesta terça-feira (2), a Seleção Brasileira quebrou um jejum de gols de falta. Diante da Colômbia, em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa América 2024, o atacante Raphinha acertou um lindo chute da entrada da área.

A última vez que o Brasil havia marcado um gol de falta ocorreu em 2019. Na ocasião, Philippe Coutinho balançou a rede contra a Coreia do Sul, em amistoso. A Seleção Brasileira venceu o duelo por 3 a 0.

Vale citar, que apesar de contar com grandes especialistas de bola parada ao longo da história, o futebol brasileiro vive uma escassez de cobradores de falta.

Além da marca de quatro anos sem marcar um gol de faltas, Raphinha, de quebra, acabou com um jejum de 25 anos sem gols de falta do Brasil na Copa América. A última vez que a Seleção Brasileira marcou um gol foi com Rivaldo em 1999. Diante da Argentina, o então camisa 10 acertou um lindo chute, em jogo válido pelas quartas de final do torneio continental.

