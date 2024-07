Danilo minimiza ausência de Vini Jr nas quartas da Copa América

O lateral direito Danilo falou após o empate amargo da Seleção Brasileira por 1 a 1 com a Colômbia, nesta terça-feira, na cidade de Santa Clara. O jogador acredita que o Brasil colocou tudo a perder em “um minuto de desatenção”.

“Acho que o primeiro tempo a gente controlou bem, tivemos bons momentos de posse de bola. A gente sabe que eles deixavam três jogadores esperando no contra-ataque. Em um minuto tivemos uma desatenção, e aí mudou toda história do jogo, mas faz parte do crescimento. Fico com a parte que a gente soube se defender, soube sofrer. Isso não vai bastar para passar para a próxima fase, mas teremos alguns dias para ajustar”, disse o jogador.

Nas quartas de final, a Seleção irá enfrentar o Uruguai. E com um desfalque de peso: Vinicius Júnior. O jogador, que estava pendurado, levou o segundo amarelo e está fora da próxima fase. Danilo minimizou a ausência do craque.

“Durante o jogo a gente não pensa nisso. O Vini é um craque, pode vencer jogos por nós, mas temos outros jogadores com muita qualidade. Vamos tentar de alguma maneira suprir a ausência do Vini e conseguir ganhar essa eliminatória. Grupos vitoriosos dentro das dificuldades procuram crescer. Passou esse jogo, temos que ver o que devemos melhorar, evoluir enquanto equipe, mas temos totais condições de seguir na competição”, concluiu.

O próximo desafio do Brasil, aliás, nesta Copa América está marcado para este sábado. O time de Dorival Júnior enfrenta o Uruguai a partir das 22h (de Brasília), em Las Vegas, pelas quartas de final da competição.

