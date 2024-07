Endrick lamenta suspensão de Vini Jr contra o Uruguai: ‘Sem ele é difícil’

Endrick lamentou a suspensão de Vini Jr para o próximo desafio do Brasil pela Copa América: as quartas de final diante do Uruguai. Nesta terça-feira (2/7), o ‘Malvadeza’ recebeu o seu segundo cartão amarelo em três jogos no torneio após dar uma braçada no colombiano James Rodríguez aos seis minutos de jogo.

“Muito difícil, porque é o Vini. Estar sem ele é difícil. Mas todos os 26 que vieram para cá estão preparados”, avaliou Endrick, que entrou já aos 41 minutos do segundo tempo no empate com a Colômbia, que fez o Brasil se classificar em segundo”, iniciou Endrick.

Logo em seguida, o futuro atacante do Real Madrid analisou a atuação brasileira no empate por 1 a 1 com a Colômbia, que fez o time Canarinho encerrar a fase de classificação em segundo lugar no Grupo D.

“Foi um bom jogo nosso. Pudemos fazer um gol em uma cobrança de falta do Raphinha. Tivemos oportunidades, mas não matamos o jogo, mas estamos sempre trabalhando para fazer o melhor. Estamos buscando melhorar para fazer uma boa Copa América. Infelizmente, acontecem placares. Mas a gente vai fazer o possível para ganhar a Copa América”, concluiu.

O técnico Dorival Júnior colocou Endrick em campo apenas aos 41 minutos do segundo tempo em substituição ao lateral-esquerdo Wendell. Naquele momento, o Brasil não aparentava ter forças para desorganizar a Colômbia e buscar a vitória que daria a primeira posição na chave.

Em caso de triunfo, a Seleção Brasileira enfrentaria o Panamá em busca de uma vaga nas semifinais da competição.

